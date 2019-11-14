Крэйг Вудкрофт: Важно, чтобы после двух побед мы не задирали нос

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3) высказался о двух победах команды за два дня.
«Важно, чтобы все, кто находится сейчас на «Минск-Арене», после двух побед не задирали нос и не начинали витать в облаках, не забывали, кто мы и что мы из себя представляем, – приводит слова канадца официальный сайт клуба. – Мы по-прежнему молодая команда, которой не хватает опыта в некоторых моментах. Надеюсь, что мы оттолкнемся от этих двух побед и пойдем дальше вверх».
Напомним, в понедельник в первом матче после международной паузы «Динамо» победило «Торпедо» (6:5 Б). Теперь у «зубров» 22 очка и десятое место в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче 16 ноября «Динамо» сыграет дома с «Авангардом».
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