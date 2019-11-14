Тодд Маклеллан: Ковальчук провел очень хорошую тренировку

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после тренировки команды в среду высказался о шансах форварда Ильи Ковальчука попасть в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом».
«Он пришел на тренировку и здорово выложился, – приводит слова Маклеллана репортер L.A. Times Sports Джек Хэррис. – Мне кажется, он провел очень хорошую тренировку. Думаю, это дает представление о том, как он отреагировал (на непопадание в состав), что является хорошим знаком для всех нас.
Мы примем решение по составу завтра и будем двигаться дальше. У тренеров есть правило использовать тех же игроков после победы, тем самым вознаградив их. Так что пока не знаю, каким будет состав. Посмотрим, куда это приведет».
Напомним, во вторник Ковальчук пропустил матч с «Миннесотой» (3:1), после чего появились сообщения о том, что «Лос-Анджелес» может вывести 36-летнего российского игрока из состава. В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа.
Матч «Лос-Анджелес» – «Детройт» пройдет 14 ноября.
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту Сборная России оставила двойственное впечатление на Кубке Карьяла. Впрочем, руководство ее штаба заявило, что идет просмотр кандидатов с прицелом на олимпийский Пекин. Поэтому не надо впадать в панику из-за нашего третьего места в Хельсинки. 12.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Адвокат Сергей Жорин: Глушакову надо определиться, что было в бане – оргия или сбор Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал иск полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к своей бывшей жене о защите чести и достоинства. 12.11.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет Форвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом. 13.11.2019 15:30 Хоккей Кузютина Елена Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам Бывший президент «Спартака» и коренной ростовчанин высказался о кризисной ситуации в клубе из его родного города. 13.11.2019 21:45 Футбол Августин Александр Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий