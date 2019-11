Тодд Маклеллан: Ковальчук провел очень хорошую тренировку

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после тренировки команды в среду высказался о шансах форварда Ильи Ковальчука попасть в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом».

«Он пришел на тренировку и здорово выложился, – приводит слова Маклеллана репортер L.A. Times Sports Джек Хэррис. – Мне кажется, он провел очень хорошую тренировку. Думаю, это дает представление о том, как он отреагировал (на непопадание в состав), что является хорошим знаком для всех нас.

Мы примем решение по составу завтра и будем двигаться дальше. У тренеров есть правило использовать тех же игроков после победы, тем самым вознаградив их. Так что пока не знаю, каким будет состав. Посмотрим, куда это приведет».

On if Kovalchuk could play Thursday, McLellan said:



“We’ll make a lineup decision tomorrow & we’ll keep going forward. Coaches have a tendency to use the same group after a win & then reward that group. So I don’t know what our lineup will be tomorrow. We’ll see where it goes.”