Михаил Кравец: Нужно разобраться, почему «Витязь» так плохо сыграл в обороне «Витязь» проиграл в гостях минскому «Динамо».

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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Минск-Арене».

«Нам необходимо разобраться, почему мы так плохо в этот вечер играли в обороне», – приводит слова Кравца официальный сайт подмосковного клуба.

Отметим, что в составе «Витязя» голы забили Святослав Гребенщиков, финн Вилле Лаюнен и Александр Семин.

«Витязь» проиграл седьмой из последних восьми матчей. При этом с 35 очками команда остается на третьем месте в Западной конференции. В следующем матче 15 ноября «Витязь» сыграет с рижским «Динамо».