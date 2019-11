Перри провел 1000-й матч в НХЛ

Форвард «Далласа» Кори Перри сыграл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для 34-летнего канадца стала игра с «Калгари» (3:1).

Перри был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта 2003 года под общим 28-м номером. Он дебютировал в лиге в сезоне-2005/2006 и провел в составе «уток» 14 сезонов. В 988 матчах за команду на его счету 776 (372+404) очков при показателе полезности «+74» и 1110 минутах штрафа.

В июле Перри подписал однолетний контракт с «Далласом» и в 12 матчах за «звезд» набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «–1» и шести минутах штрафа.

Он стал 340-м игроком и 224-м нападающим в истории лиги, сыгравшим в 1000 матчах.

В 2007 году Перри выиграл в составе «Анахайма» Кубок Стэнли.

