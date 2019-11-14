Джо Павелски: Нам удался неплохой отрезок, но стандарты «Далласа» куда выше «Даллас» победил «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ.

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Форвард «Далласа» Джо Павелски прокомментировал победу над «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, которая позволила «звездам» продлить серию с набранными очками до шести матчей.

«Нам удался неплохой отрезок, но мы еще не в безопасности, – приводит слова 35-летнего американца официальный сайт лиги. – Мы всего в одной игре от 50% очков. Стандарты нашей команды куда выше. Мы хорошо поработали, чтобы добиться текущего прогресса, но теперь надо забраться еще повыше».

Отметим, что на счету Павелски дубль в ворота «огоньков». Теперь у него 10 (5+5) очков в 19 матчах за «звезд».

«Даллас» набрал 20 очков в 19 матчах и занимает пятое место в Центральном дивизионе. Теперь 14 ноября команда сыграет в гостях с «Ванкувером».