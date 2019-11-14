Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сибирь» и одержали третью победу кряду Встреча прошла на домашней арене нижегородского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Сибирь» завершился в пользу хозяев – 6:2.

В составе победителей отличились Джордан Шредер, Денис Баранцев, Даниил Ильин, Станислав Бочаров, оформивший дубль, а также Дамир Жафяров. У гостей это сделали Микаэль Руохомаа и Юкка Пельтола.

Таким образом, «Сибирь» уступила в третьем матче кряду, а «Торпедо» одержало третью победу подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» – «Сибирь» – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Голы: Руохомаа (Ермаков, Пельтола), 03:53 – 0:1; Шредер (Рэтти, бол), 11:17 – 1:1; Баранцев (Белевич, Гончарук), 23:23 – 2:1; Пельтола (Тимашов, Руохомаа), 24:08 – 2:2; Ильин (Веряев), 32:03 – 3:2; Бочаров (Ильин), 47:13 – 4:2; Бочаров (Хауден, мен), 56:26 – 5:2; Жафяров (Геноуэй, Шредер, бол), 59:56 – 6:2