«Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ Встреча прошла в Балашихе.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Северсталь» завершился победой омского клуба – 5:1.

В составе хозяев отличились Игорь Макаров, Павел Дедунов, Свен Андригетто, а также Тэйлор Бек и Сергей Широков. Единственную шайбу гостей забросил Егор Морозов.

Таким образом, «Авангард» одержал третью победу за последние четыре матча, а череповецкий клуб проиграла десятый матч кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Северсталь» – 5:1 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Макаров, 03:00 – 0:1; Дедунов (Макаров, Покка), 05:25 – 0:2; Андригетто (Шумаков, Клинкхаммер, бол), 21:46 – 0:3; Морозов (Чипчура), 32:36 – 1:3; Бек (Войнов, бол), 38:13 – 1:4; Широков (ШБ), 58:38 – 1:5;