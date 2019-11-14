ЦСКА уступил «Салавату» и потерпел третье поражение подряд Встреча прошла в Москве.

Загрузка...

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев» завершился в пользу уфимского клуба – 5:2.

В составе победителей по шайбе забросили Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, а также Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев. У армейцев это сделал Андрей Светлаков. Он оформил дубль.

Таким образом, ЦСКА проиграл третий матч кряду. Это случилось впервые с 2017 года. Что касается «Салавата», то уфимский клуб одержал третью победу кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Салават Юлаев» – 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

Голы: Ларсен (Умарк, Хартикайнен), 09:28 – 0:1; Светлаков (Толчинский, Слепышев), 09:53 – 1:1; Светлаков (Робинсон, Капризов), 12:41 – 2:1; Маннинен (Сошников, Коледов), 15:31 – 2:2; Пашнин (Кадейкин), 46:19 – 2:3; Майоров (Кадейкин, Кугрышев), 48:31 – 2:4; Кугрышев (Пашнин, Жарков, ПВ), 59:59 – 2:5