«Спартак» после победы над ЦСКА проиграл рижскому «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Спартак» завершился победой хозяев со счетом 3:1.
В составе латвийцев отличились Нериюс Алишаускас, Никита Сетдиков и Андрис Джериньш. У красно-белых это сделал Максим Гончаров.
Таким образом, рижский клуб прервал серию из пяти поражений, а «Спартак» проиграл 14-й поединок в сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) – «Спартак» – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Алишаускас (Липсбергс, Джериньш), 05:30 – 1:0; Гончаров (Даугавиньш), 51:49 – 1:1; Сетдиков (Джериньш, Мейя), 56:36 – 2:1; Джериньш (Липсбергс, М. Редлихс), 59:36 – 3:1
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