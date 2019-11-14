Гол Яшкина принес победу московскому «Динамо» в матче с «Барысом» - Советский спорт
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14 ноября 2019 23:37ХоккейГичунцев Артур

Гол Яшкина принес победу московскому «Динамо» в матче с «Барысом»

Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Барыс» завершился поражением казахстанцев со счетом 2:3 ОТ.

В составе бело-голубых отличились Артем Волков, Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин. У «Барыса» это сделал Леонид Метальников и Никита Михайлис.

Таким образом, подопечные Владимира Крикунова прервали серию из двух поражений, а «Барыс» проиграл шестой матч из семи последних.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Барыс» – 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Волков (Миронов, Яшкин), 03:37 – 1:0; Метальников (Акользин, Шевченко), 07:56 – 1:1; Михайлис, 19:20 – 1:2; Полыгалов (Волков, Индрашис), 36:53 – 2:2; Яшкин (Шипачев), 60:23 – 3:2.

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