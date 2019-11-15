Никитин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» Встреча прошла на домашней арене красно-синих.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин высказался после поражения от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5).

«Пятое поражение за семь игр? В жизни всегда что-то случается. Мы не исключение. Чем раньше поймем, что мы из такого же теста, как и все остальные и с нами может то же самое случиться, тем лучше. Кризис для того и существует, чтобы из него выбираться. Если мы сильная команда, то сможем это сделать», – цитирует Никитина «Чемпионат».

Таким образом, ЦСКА проиграл третий матч кряду. Это случилось впервые с 2017 года. Что касается «Салавата», то уфимский клуб одержал третью победу подряд.