Знарок – о поражении от рижского «Динамо»: Мы много эмоций отдали в игре против ЦСКА - Советский спорт
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15 ноября 2019 01:54ХоккейГичунцев Артур

Знарок – о поражении от рижского «Динамо»: Мы много эмоций отдали в игре против ЦСКА

Встреча прошла на домашней арене латвийского клуба.

Главный тренер московского ЦСКА Олег Знарок дал комментарий после поражения от рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

«Проигрывать, конечно, обидно, но мы совершали такие ошибки, которые делать не стоит.

Наверное, мы много эмоций отдали в последней игре против ЦСКА, и это тоже сказалось сегодня на результате. В Риге всегда тяжело играть, здесь хорошая команда», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

Таким образом, рижский клуб прервал серию из пяти поражений, а «Спартак» проиграл 14-й поединок в сезоне.

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