Три очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Баффало» Российский форвард признан третьей звездой матч.

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«Каролина» нанесла поражение «Баффало» (5:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «ураганов» Андрей Свечников забил гол, дважды ассистировал партнерам, а также получил два малых штрафа. Теперь на счету 19-летнего российского нападающего 21 (8+13) очко в 19 матчах сезона.

А первой звездой признан нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, также набравший 3 (1+2) очка.

У «Каролины» стало 23 очка, и команда поднялась на первое место в зоне wild card Восточной конференции. «Баффало» набрал 21 очко и идет пятым в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Каролина» сыграет в гостях с «Миннесотой», а «Баффало» примет «Оттаву».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Каролина» – 4:5 OT (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Скиннер, 5. Лазар, 36. Йокихарью, 54. Ларссон, 60 – Стаал, 13. Ахо (Свечников), 18 (бол). Терявяйнен (Свечников), 21. Свечников, 57 (бол). Хэмилтон, 63.