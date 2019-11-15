26 сэйвов Бобровского не помогли «Флориде» в матче с «Виннипегом» Российский голкипер пропустил четыре гола.

«Флорида» проиграла «Виннипегу» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком был признан форвард «Джетс» Марк Шайфли, у которого один гол и две результативные передачи.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не может выиграть в четырех матчах подряд. 31-летний российский вратарь отразил 26 из 30 бросков и потерпел четвертое в сезоне поражение в основное время.

«Виннипег» набрал 23 очка и поднялся на третье место в Центральном дивизионе. У «Флориды» также 23 очка и третье место в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Виннипег» сыграет в гостях с «Тампой-Бэй», а «Флорида» примет «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Виннипег» – 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)

Голы: Барков, 36 (бол). Трочек, 48, 59 – Моррисси, 24. Элерс, 45. Шайфли, 55. Лаури, 58.

Вратари: Бобровский (26/30) – Броссуа (34/37).