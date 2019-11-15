Макдэвид набрал шесть очков в матче с «Колорадо» Капитан «Эдмонтона» сделал второй хет-трик за три игры.

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«Эдмонтон» выиграл у «Колорадо» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во всех голах «нефтяников» поучаствовал капитан команды Коннор Макдэвид. 22-летний канадец оформил второй хет-трик в трех последних играх, а также три раза ассистировал партнерам. Теперь у Макдэвида 37 (14+23) очков в 21 матче сезона.

Отметим, что пять результативных передач на счету лучшего бомбардира сезона немца Леона Драйзайтля. После этого матча он также вышел на первое место в списке лучших ассистентов. Всего у него 41 (15+26) очко в 21 игре.

«Эдмонтон» набрал 28 очков и догнал «Сент-Луис», лидирующий в Западной конференции. У «Колорадо» 24 очка и второе место в Центральном дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Эдмонтон» примет «Даллас», а «Колорадо» сыграет в гостях с «Ванкувером».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Колорадо» – 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)

Голы: Нюджент-Хопкинс, 7, 39 (бол). Макдэвид, 13 (бол), 16 (бол), 29 (бол). Кэссиан, 13 – Бураковски, 2, 57.