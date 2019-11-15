Радулов и Худобин помогли «Далласу» победить «Ванкувер» У форварда – гол, у голкипера – 32 отраженных броска.

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«Даллас» выиграл у «Ванкувера» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой стал форвард «звезд» Тайлер Сегин, забросивший победную шайбу в конце второго периода.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов установил окончательный счет, забив свой шестой гол в сезоне. У голкипера Антона Худобина 32 отраженных броска и четвертая победа в восьми матчах.

«Даллас» набрал 22 очка и поднялся на второе место в зоне wild card Западной конференции. «Ванкувер» с 23 очками остался третьим в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Даллас» сыграет в гостях с «Эдмонтоном», а «Ванкувер» примет «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Даллас» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Виртанен, 26. Стечер, 32 – Даулинг, 4. Комо, 25. Сегин, 39. Радулов, 58.

Вратари: Маркстрем (25/29) – Худобин (32/34).