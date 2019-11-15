Николай Цулыгин: В матче с ЦСКА все играли – пять впереди, пять сзади – настоящая команда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:2) отметил игроков своей команды.
«Очень интересная, очень быстрая и подвижная игра была, – приводит слова Цулыгина официальный сайт армейцев. – Хорошо, что смогли в первом периоде сразу выстоять в меньшинстве.
Получилось, что надо было отыгрываться. Ребята не опустили руки, отыгрались и смогли выиграть эту игру за счет полной самоотдачи. Все играли – пять впереди, пять сзади. Настоящая команда».
Голы у «Салавата Юлаева» забили датчанин Филип Ларсен, финн Сакари Маннинен, защитник Михаил Пашнин, а также форварды Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.
«Салават Юлаев» набрал 35 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Следующим соперником команды 16 ноября станет «Локомотив».
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