Николай Цулыгин: В матче с ЦСКА все играли – пять впереди, пять сзади – настоящая команда «Салават Юлаев» победил действующего обладателя Кубка Гагарина.

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:2) отметил игроков своей команды.

«Очень интересная, очень быстрая и подвижная игра была, – приводит слова Цулыгина официальный сайт армейцев. – Хорошо, что смогли в первом периоде сразу выстоять в меньшинстве.

Получилось, что надо было отыгрываться. Ребята не опустили руки, отыгрались и смогли выиграть эту игру за счет полной самоотдачи. Все играли – пять впереди, пять сзади. Настоящая команда».

Голы у «Салавата Юлаева» забили датчанин Филип Ларсен, финн Сакари Маннинен, защитник Михаил Пашнин, а также форварды Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.

«Салават Юлаев» набрал 35 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Следующим соперником команды 16 ноября станет «Локомотив».