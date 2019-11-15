Николай Заварухин: Безалаберно сыграли в средней зоне и пропустили очень много «Сибирь» проиграла «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражении от «Торпедо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«С нашей стороны получилась слабая игра в организации обороны, – приводит «Р-Спорт» слова Заварухина. – Пропустили много контратак, и соперник нас за это наказал. Слабо сыграли в меньшинстве, ничего не показали в большинстве.

Показывали, что в Минске «Торпедо» много забило на контратаках, и перед этим дома тоже. А мы безалаберно сыграли в средней зоне и пропустили очень много шайб».

Отметим, что оба гола у «Сибири» забили финны Микаэль Руохамаа и Юкка Пельтола. Команда потерпела третье поражение подряд и с 32 очками занимает шестое место в Восточной конференции.

В следующем матче 16 ноября «Сибирь» сыграет в Москве с «Динамо».