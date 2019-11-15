Николай Заварухин: Безалаберно сыграли в средней зоне и пропустили очень много

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражении от «Торпедо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.
«С нашей стороны получилась слабая игра в организации обороны, – приводит «Р-Спорт» слова Заварухина. – Пропустили много контратак, и соперник нас за это наказал. Слабо сыграли в меньшинстве, ничего не показали в большинстве.
Показывали, что в Минске «Торпедо» много забило на контратаках, и перед этим дома тоже. А мы безалаберно сыграли в средней зоне и пропустили очень много шайб».
Отметим, что оба гола у «Сибири» забили финны Микаэль Руохамаа и Юкка Пельтола. Команда потерпела третье поражение подряд и с 32 очками занимает шестое место в Восточной конференции.
В следующем матче 16 ноября «Сибирь» сыграет в Москве с «Динамо».
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