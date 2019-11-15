Боб Хартли: После «Ак Барса» разговора не было – невозможно зацикливаться на каждом матче «Авангард» обыграл «Северсталь» после поражения от «Ак Барса».

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Северсталью» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Ледовом дворце в Череповце.

– Хорошая командная победа, – приводит слова канадца официальный сайт клуба. – Мы хорошо начали, забили первые два гола, и это вселило в нас уверенность, как это обычно бывает на выезде.

– Был ли какой-то особый разговор с командой после матча с «Ак Барсом»?

– Нет, разговора особого не было, потому что в сезоне 62 игры и невозможно зацикливаться на каждой. Равно как после сегодняшнего матча мы быстро забудем о результате, так и после Казани нужно было максимально быстро забыть о нем.

Голы у «Авангарда» забили Игорь Макаров, Павел Дедунов, Свен Андригетто, Тэйлор Бек и Сергей Широков.

Напомним, перед матчем с «Северсталью» «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Казани (0:3). Команда набрала 36 очков и занимает второе место в Восточной конференции.

В следующем матче 16 ноября «Авангард» сыграет в гостях с «Динамо» (Минск).