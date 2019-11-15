Андрей Разин: Верю, что «Северсталь» найдет свой путь «Северсталь» продлила серию из поражений до десяти матчей.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о десятом подряд поражении команды.

В четверг «Северсталь» продлила неудачную серию, уступив дома «Авангарду» (1:5). В последний раз команда побеждала 15 октября.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за результат, – приводит слова Разина официальный сайт клуба. – Тяжелая ситуация. Когда все хорошо – все идет по гладкой, и все легко, но, когда такая ситуация происходит, выбираться из нее тоже интересно. Всегда есть путь, и я верю, что мы его найдем».

В 28 матчах сезона «Северсталь» набрала 22 очка и занимает предпоследнее место в Западной конференции. В следующем матче 18 ноября команда сыграет в гостях с ЦСКА.