«Адмирал» победил «Йокерит» в серии буллитов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 ноября 2019 15:01ХоккейЛипкин Антон

«Адмирал» победил «Йокерит» в серии буллитов

Дубль и победный буллит на счету словака Бакоша.

«Адмирал» выиграл у «Йокерита» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

По ходу игры финны дважды вели в счете, но пропускали от словака Мартина Бакоша. У «Йокерита» шайбы забросили форвард Ахти Оксанен и защитник Сами Леписте. А в серии буллитов Бакош принес «Адмиралу» третью победу подряд.

«Адмирал» набрал 31 очко и догнал «Металлург», оставшись на восьмом месте в Восточной конференции. У «Йокерита» стало 30 очков и седьмое место на Западе.

В следующих матчах 17 ноября «Адмирал» примет СКА, а «Йокерит» сыграет с «Амуром» в Хабаровске.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Йокерит» (Хельсинки) – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бакош, 13, 38, ПБ – Оксанен, 10. Леписте, 27.

Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай 20 лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме Сергей Шахрай: Осталась одна интрига – улучшит ли Щербакова личный рекорд в произвольной? Сергей Шахрай: Арбитры были чрезмерно придирчивы к Косторной
Анзор Кавазашвили: Иностранец – плохая замена Егорову В день матча Россия – Бельгия в Санкт-Петербурге состоится заседание очередного исполкома РФС, на котором наверняка будет затронута тема некачественной работы арбитров РПЛ. 14.11.2019 17:15 Футбол
В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Сергей Харитонов: В первом раунде порвал связку Харитонов проиграл нокаутом на турнире Bellator в Израиле Боец ММА осужден в Новосибирске на четыре года за избиение
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Андрей Разин: Мне и шаманов уже предлагали… «Северсталь» потерпела десятое поражение подряд, но так ли все плохо? 15.11.2019 14:00 Хоккей Кузютина Елена
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Что будет, если стоять с Бельгией будет Гилерме? Отжигает Кушанашвили Отар Кушанашвили – о предстоящем матче Россия – Бельгия. 14.11.2019 18:00 Футбол Кушанашвили Отар
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Новости
15:22 Биатлон Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути
15:16 Футбол Александр Дюков: Принято решение об отстранении Вилкова
15:05 Биатлон Никита Поршнев: Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма
15:01 Хоккей «Адмирал» победил «Йокерит» в серии буллитов
14:54 Футбол Артем Дзюба: Мы иногда не играем в футбол, а как будто на сражении
14:46 Футбол Александр Дюков: Хачатурянца рекомендовали на должность главы судейского комитета РФС
14:37 Биатлон Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени
14:31 Футбол Фернанду Сантуш: В перерыве попросил команду подумать о следующем матче
14:19 Футбол Гарет Саутгейт: Англия вышла на Евро с первого места и сделала это уверенно
14:04 Футбол Станислав Черчесов: О возвращении в сборную с Акинфеевым не говорили
13:53 Футбол Станислав Черчесов – о форме сборной: Давайте о футболе говорить, а о моде поговорим потом
13:48 Футбол Головин не сыграет с Бельгией
13:40 Баскетбол Де Коло номинирован в команду десятилетия Евролиги
13:23 Баскетбол Никита Курбанов: ЦСКА надо показать, что матч с «Асвелом» был нехарактерным для нас
13:18 Баскетбол Димитрис Итудис: У «Фенербахче» есть амбиции, качественные игроки и лучший тренер в Европе
13:11 Олимпиада WADA: Ситуации с несоответствиями в базе данных бросает тень на нынешних спортсменов
12:58 Футбол Головин тренировался в общей группе перед матчем с Бельгией
12:51 Хоккей Андрей Разин: Верю, что «Северсталь» найдет свой путь
12:45 Хоккей Боб Хартли: После «Ак Барса» разговора не было – невозможно зацикливаться на каждом матче
12:30 Биатлон Миронова выиграла первый отборочный спринт в Тюмени
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array