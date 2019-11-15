«Адмирал» победил «Йокерит» в серии буллитов

«Адмирал» выиграл у «Йокерита» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.
По ходу игры финны дважды вели в счете, но пропускали от словака Мартина Бакоша. У «Йокерита» шайбы забросили форвард Ахти Оксанен и защитник Сами Леписте. А в серии буллитов Бакош принес «Адмиралу» третью победу подряд.
«Адмирал» набрал 31 очко и догнал «Металлург», оставшись на восьмом месте в Восточной конференции. У «Йокерита» стало 30 очков и седьмое место на Западе.
В следующих матчах 17 ноября «Адмирал» примет СКА, а «Йокерит» сыграет с «Амуром» в Хабаровске.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Йокерит» (Хельсинки) – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бакош, 13, 38, ПБ – Оксанен, 10. Леписте, 27.
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