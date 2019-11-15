СКА на выезде переиграл «Куньлунь», одержав третью победу кряду Хоккеисты СКА в овертайме переиграли «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

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В основное время матча у российской команды заброшенными шайбами отметились Антон Белов (25-я минута) и Александр Дергачев (26). У китайского клуба дублем отличился Виктор Бартли (33, 54).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Кирилл Марченко (63).

В следующем матче СКА, одержавший третью победу в чемпионате подряд, в гостях сыграет против «Адмирала», а «Куньлунь», потерпевший третье поражение кряду, на своем льду встретится с «Металлургом».