Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей чемпионата мы недовольны тем, чего добились Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок – о положении команды после 20 матчей регулярного чемпионата.

- По итогам 20 матчей мы недовольны тем, чего добились. Мы считаем, что можем играть лучше. Мы сами поставили себя в такое положение, и сами должны из него выбраться, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Торонто» набрал 22 очка в 20 встречах текущего сезона и занимает девятое место в Восточной конференции.

В ближайшем матче «Мэйпл Лифс» на своем поле встретится с «Бостоном». Встреча состоится в субботу и начнется в 3:00 по московскому времени.