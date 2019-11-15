Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей чемпионата мы недовольны тем, чего добились - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 ноября 2019 18:15Хоккей

Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей чемпионата мы недовольны тем, чего добились

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок – о положении команды после 20 матчей регулярного чемпионата.

- По итогам 20 матчей мы недовольны тем, чего добились. Мы считаем, что можем играть лучше. Мы сами поставили себя в такое положение, и сами должны из него выбраться, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Торонто» набрал 22 очка в 20 встречах текущего сезона и занимает девятое место в Восточной конференции.

В ближайшем матче «Мэйпл Лифс» на своем поле встретится с «Бостоном». Встреча состоится в субботу и начнется в 3:00 по московскому времени.

Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай 20 лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме Сергей Шахрай: Осталась одна интрига – улучшит ли Щербакова личный рекорд в произвольной? Сергей Шахрай: Арбитры были чрезмерно придирчивы к Косторной
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Эксперты России и WADA обсудили изменения в базе данных лаборатории WADA готовится снизить ответственность спортсменов за употребление кокаина Глава WADA уверен в виновности России
Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду» Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 14.11.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Станислав Черчесов: С Акинфеевым я даже не общался… Главный тренер сборной России ответил на важные вопросы накануне матча отбора Евро-2020 с Бельгией. 15.11.2019 15:30 Футбол Яременко Николай
Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет Форвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом. 13.11.2019 15:30 Хоккей Кузютина Елена
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
18:33 Футбол Георгий Джикия: Мне без разницы, 34 или 54 года тренеру, главное не возраст, а что в голове
18:15 Хоккей Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей чемпионата мы недовольны тем, чего добились
18:00 Фигурное катание Алексей Красножон: Очень хотел сделать все свои элементы как можно чище, но что-то не получилось
17:46 Футбол Тренер сборной Белоруссии: Бывают матчи, за которые не стыдно, даже когда терпишь поражение
17:35 Фигурное катание Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве
17:30 Футбол Президент «Урала»: За три тура нельзя решить все проблемы с судейством
17:26 Олимпиада Станислав Поздняков стал гостем пресс-центра «Советского спорта»
17:17 Фигурное катание Дмитрий Алиев: Я не против посоревноваться с Трусовой
16:59 Хоккей СКА на выезде переиграл «Куньлунь», одержав третью победу кряду
16:47 Олимпиада Эксперты России и WADA обсудили изменения в базе данных лаборатории
16:30 Футбол Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Шальке»
16:12 Бокс Евгений Тищенко: Лебедев после боя с Мчуну он может попасть в топ-5 рейтинга
16:03 Футбол Ролан Гусев: У сборной России есть более сильные полузащитники, чем Бакаев
16:00 Футбол Сергей Силкин: Думаю, сборная России сделает все, чтобы добиться результата в матче с Бельгией
15:39 Фигурное катание Самарин лидирует после короткой программы на «Кубке Ростелеком», Алиев – второй, Игнатов – третий
15:22 Биатлон Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути
15:16 Футбол Александр Дюков: Принято решение об отстранении Вилкова
15:05 Биатлон Никита Поршнев: Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма
15:01 Хоккей «Адмирал» победил «Йокерит» в серии буллитов
14:54 Футбол Артем Дзюба: Мы иногда не играем в футбол, а как будто на сражении
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array