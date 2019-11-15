Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей чемпионата мы недовольны тем, чего добились

- По итогам 20 матчей мы недовольны тем, чего добились. Мы считаем, что можем играть лучше. Мы сами поставили себя в такое положение, и сами должны из него выбраться, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Торонто» набрал 22 очка в 20 встречах текущего сезона и занимает девятое место в Восточной конференции.
В ближайшем матче «Мэйпл Лифс» на своем поле встретится с «Бостоном». Встреча состоится в субботу и начнется в 3:00 по московскому времени.
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