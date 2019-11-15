«Металлург» обыграл «Сочи», одержав пятую победу в чемпионате подряд

В составе магнитогорской команды заброшенной шайбой на 39-й минуте отличился Эрик О'Делл.
Отметим, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 33 броска и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.
В следующем матче «Металлург», одержавший пятую победу кряду, на выезде сыграет против «Куньлуня», а «Сочи», второе поражение подряд, в гостях встретится с рижским «Динамо».
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