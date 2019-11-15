Рижское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Витязем» - Советский спорт
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15 ноября 2019 22:55Хоккей

Рижское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Витязем»

Хоккеисты рижского «Динамо» переиграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

В составе рижан заброшенными шайбами отметились Картер Эштон (11-я минута), Гинтс Мейя (36), Никита Сетдиков (49) и Андрис Джериньш (53).

Отметим, что голкипер латвийской команды Александр Салак отразил 28 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне.

В следующем матче рижское «Динамо», одержавшее вторую победу кряду, на своем льду встретится с «Сочи», а «Витязь», потерпевший восьмое поражение в девяти последних встречах чемпионата, в гостях сыграет против «Торпедо».

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