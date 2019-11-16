Голы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» в матче с «Монреалем» Самсонов отразил 35 из 39 бросков.

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«Вашингтон» проиграл «Монреалю» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ и прервал серию из 13 игр с набранными очками.

Капитан «столичных» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. На его счету 14-й гол в сезоне. Еще одну шайбу «Вашингтона» забросил Евгений Кузнецов. Голкипер Илья Самсонов отразил 35 из 39 бросков.

Лучшим игроком матча стал форвард «Канадиенс» Филлип Дано, у него 3 (1+2) очка. Отметим, что у словака Томаша Татара – 4 (1+3) очка, он – вторая звезда.

«Вашингтон» остается на первом месте в лиге с 32 очками. «Монреаль» набрал 25 очков и идет вторым в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Бостоном», а «Монреаль» примет «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Монреаль» – 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Голы: Овечкин, 46 (бол). Кузнецов, 56 – Дано, 27. Уэбер, 30. Уил, 32. Сузуки, 35. Татар, 58.

Вратари: Самсонов (35/39) – Прайс (26/28).