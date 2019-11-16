Роман Ротенберг: Выступление «Куньлуня» в КХЛ позволяет нам изучить инфраструктуру перед ОИ Пекин примет Олимпийские игры в 2022 году.

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о том, какие преимущества дает российскому хоккею выступление в КХЛ китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

«Огромный плюс в том, что в лиге играет клуб из Китая – это дает нам возможность изучить город, подходы, инфраструктуру, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Одним-двумя визитами тяжело все определить, а тут мы каждый год летаем, изучаем обстановку».

Отметим, что накануне СКА победил «Куньлунь Ред Стар» на «Шоуган Арене» в Пекине.

«Куньлунь Ред Стар» занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

В 2022 году Пекин примет Зимние Олимпийские игры.