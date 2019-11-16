Александр Овечкин: Мы плохо играли у бортов и много теряли шайбу в нейтральной зоне «Вашингтон» прервал серию из 13 матчей с набранными очками.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5).

«Мы плохо играли у бортов, много теряли шайбу в нейтральной зоне, и это стоило нам игры, – приводит слова 34-летнего Овечкина официальный сайт лиги. – Мы знаем, что можем и должны играть лучше. Вы сами все видели. Это наша вина».

Напомним, «Вашингтон» прервал серию из 13 матчей с набранными очками. «Столичные» продолжают лидировать в Восточной конференции и всей лиге.

На счету Овечкина в этом матче 14-й гол в сезоне, и всего второй – на домашней площадке.

Теперь 16 ноября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Бостоном».