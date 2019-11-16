Овечкин провел сокрушительный силовой прием на Друэне (видео) Капитан «Вашингтона» остановил форварда «Монреаля».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5) провел силовой прием на нападающем соперника Джонатане Друэне.

На пятой минуте второго периода 34-летний Овечкин встретил Друэна в своей зоне и опрокинул на лед. После этого 24-летний канадец ушел в раздевалку, но в третьем периоде вернулся в игру. Отметим, что судьи не усмотрели в этом эпизоде нарушения правил со стороны Овечкина.

«Это хоккей, а не балет, – прокомментировал свой силовой прием после игры российский нападающий, слова которого приводит официальный сайт лиги. – Был игровой эпизод. Он меня не видел. Это чистый хит. Что тут еще говорить».