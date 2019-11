Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы (фото)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы.

В Торонто начались мероприятия, посвященные введению новых членов в Зал славы. Официальная торжественная церемония запланирована на 18 ноября.

В пятницу Зубов, четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хэйли Викенхайзер, генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд, призер Олимпиад и чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недомански и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Ги Карбонно получили перстни членов Зала славы, а также провели символическое вбрасывание в матче «Торонто» – «Бостон».

Также в Зал славы в этом году будет введен самый успешный действующий тренер в NCAA Джерри Йорк, возглавляющий команду Бостонского колледжа.

Sergei Zubov, Hayley Wickenheiser, Jim Rutherford, Vaclav Nedomansky and Guy Carbonneau show off their new bling 💍#HHOF2019 | #HHOF | @BaronRings pic.twitter.com/uDd5y6NPJA