Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы (фото) Торжественная церемония пройдет 18 ноября.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы.

В Торонто начались мероприятия, посвященные введению новых членов в Зал славы. Официальная торжественная церемония запланирована на 18 ноября.

В пятницу Зубов, четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хэйли Викенхайзер, генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд, призер Олимпиад и чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недомански и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Ги Карбонно получили перстни членов Зала славы, а также провели символическое вбрасывание в матче «Торонто» – «Бостон».

Также в Зал славы в этом году будет введен самый успешный действующий тренер в NCAA Джерри Йорк, возглавляющий команду Бостонского колледжа.

Sergei Zubov, Hayley Wickenheiser, Jim Rutherford, Vaclav Nedomansky and Guy Carbonneau show off their new bling 💍#HHOF2019 | #HHOF | @BaronRings pic.twitter.com/uDd5y6NPJA — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) November 15, 2019

Напомним, Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 годы за «Рейнджерс» (1992-1995), «Питтсбург» (1995-1996) и «Даллас» (1996-2009).

Он дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999). В двух сезонах он становился лучшим ассистентом регулярного чемпионата среди защитников (1994, 1998). В сезоне-2005/2006 Зубов был включен во вторую символическую сборную.

Также он четыре раза участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.