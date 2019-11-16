Дубль Федорова помог «Спартаку» обыграть на выезде «Нефтехимик» Хоккеисты «Спартака» одержали победу над «Нефтехимиком» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Новости СМИ2 В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (11-я и 53-я минуты), Ансель Галимов (24), Михаил Юньков (35). У нижнекамского клуба отличился Дамир Шарипзянов (49). В следующем матче «Спартак», одержавший восьмую победу в десяти последних матчах чемпионата, на своем льду сыграет против «Локомотива», а «Нефтехимик», потерпевший второе поражение кряду, дома примет московское «Динамо».