Дубль Федорова помог «Спартаку» обыграть на выезде «Нефтехимик»

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (11-я и 53-я минуты), Ансель Галимов (24), Михаил Юньков (35). У нижнекамского клуба отличился Дамир Шарипзянов (49).
В следующем матче «Спартак», одержавший восьмую победу в десяти последних матчах чемпионата, на своем льду сыграет против «Локомотива», а «Нефтехимик», потерпевший второе поражение кряду, дома примет московское «Динамо».
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