Вадим Шипачев: Приятно, что мы выиграли мой сотый матч

- Хотели сыграть лучше, но так получилось, что пропустили две шайбы, - сказал Шипачев.
- Как оцениваете итоги домашней серии: две победы в трех матчах?
- Сыграли средне, если честно. Нам есть к чему стремиться.
- Вы провели сотый матч за «Динамо» и являетесь рекордсменом команды по количеству очков за сто игр. Приятно?
- Спасибо за это ребятам. Они молодцы. Мне приятно, что мы выиграли мой сотый матч.
- Следующая встреча у вас с «Нефтехимиком», которому «Динамо» уступило дома. Будет ли дополнительная мотивация взять реванш?
- Мы любой матч хотим выиграть, хоть с «Нефтехимиком», хоть еще с кем-то. В любой игре стремимся только к победе.
- Какие ошибки извлекли из поражения от «Нефтехимика» и какие сюрпризы приготовили сопернику?
- Это лучше у главного тренера спросить. Наверное, у него есть какие-то заготовки. Завтра у нас будет командное собрание и он нам об этом расскажет.
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