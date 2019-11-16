Вадим Шипачев: Приятно, что мы выиграли мой сотый матч Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев поделился впечатлениями о победе над «Сибирью».

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- Хотели сыграть лучше, но так получилось, что пропустили две шайбы, - сказал Шипачев.

- Как оцениваете итоги домашней серии: две победы в трех матчах?

- Сыграли средне, если честно. Нам есть к чему стремиться.

- Вы провели сотый матч за «Динамо» и являетесь рекордсменом команды по количеству очков за сто игр. Приятно?

- Спасибо за это ребятам. Они молодцы. Мне приятно, что мы выиграли мой сотый матч.

- Следующая встреча у вас с «Нефтехимиком», которому «Динамо» уступило дома. Будет ли дополнительная мотивация взять реванш?

- Мы любой матч хотим выиграть, хоть с «Нефтехимиком», хоть еще с кем-то. В любой игре стремимся только к победе.

- Какие ошибки извлекли из поражения от «Нефтехимика» и какие сюрпризы приготовили сопернику?

- Это лучше у главного тренера спросить. Наверное, у него есть какие-то заготовки. Завтра у нас будет командное собрание и он нам об этом расскажет.