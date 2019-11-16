«Авангард» по буллитам вырвал победу у минского «Динамо» - Советский спорт
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16 ноября 2019 22:17Хоккей

«Авангард» по буллитам вырвал победу у минского «Динамо»

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли по буллитам «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

В основное время матча в составе минской команды заброшенной шайбой отметился Райан Спунер. У «Авангарда» отличился Свен Андригетто (60).

Победный буллит на свой счет записал Сергей Широков (65).

В следующем матче «Динамо», потерпевшее 12-е поражение в 14 последних матчах чемпионата, в гостях сыграет против «Торпедо», а «Авангард», одержавший вторую победу кряду, на своем льду встретится с «Салаватом Юлаевым».

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