«Авангард» по буллитам вырвал победу у минского «Динамо» Хоккеисты минского «Динамо» проиграли по буллитам «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

В основное время матча в составе минской команды заброшенной шайбой отметился Райан Спунер. У «Авангарда» отличился Свен Андригетто (60).

Победный буллит на свой счет записал Сергей Широков (65).

В следующем матче «Динамо», потерпевшее 12-е поражение в 14 последних матчах чемпионата, в гостях сыграет против «Торпедо», а «Авангард», одержавший вторую победу кряду, на своем льду встретится с «Салаватом Юлаевым».