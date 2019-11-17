Две шайбы Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс» Хоккеисты «Флориды» обыграли «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

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В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман (3-я минута), Евгений Дадонов (7, 38) и Бретт Коннолли (28). У команды из Нью-Йорка отличились Райан Стром (3), Артемий Панарин (9) и Энтони Дианджело (26).

Отметим, что голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков.

В следующем матче «Флорида», одержавшая третью победу в пяти последних матчах чемпионата, на своем льду сыграет против «Филадельфии», а «Рейнджерс», потерпевший второе поражение подряд, дома примет «Вашингтон».