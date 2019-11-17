Шайба Гусева помог «Нью-Джерси» взять верх над «Монреалем» Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме одержали победу над «Монреалем» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В основное время матча в составе «Девилз» заброшенными шайбами отметились Гусев (20-я минута), Нико Хишир (40) и Уэйн Симмондс (56). У «Канадиенс» отметились Брендан Галлахер (19), Кэйл Флери (28) и Ник Сузуки (39).

Победный бросок в овертайме на счету Кайла Палмиери (62).

В следующем матче «Нью-Джерси», одержавший третью победу в пяти последних матчах чемпионата, на своем льду сыграет против «Бостона», а «Монреаль», прервавший свою серию из трех побед подряд, на выезде встретится с «Коламбусом».