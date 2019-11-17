Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Торонто» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 ноября 2019 09:21Хоккей

Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Торонто»

Хоккеисты «Питтсбурга» одержали крупную победу над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, (7-я минута), Евгений Малкин (9), Доминик Кагун (21 и 25), Джаред Маккан (28) и Брайан Раст (44). У «Мэйпл Лифс» отличился Джейсон Спецца (35).

Отметим, что на счету Малкина также одна результативная передача.

В следующем матче «Питтсбург», одержавший третью победу в пяти последних матчах чемпионата, на своем льду сыграет против «Бостона», а «Торонто», потерпевший пятое поражение подряд, на выезде встретится с «Вегасом».

Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 17:55 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Жулин: Синицина и Кацалапов будут готовы к финалу Гран-при Тренер Алиева: Шансы Дмитрия на попадание в финал в Турине велики Алексей Урманов: Думаю, российские фигуристы порадовали всех болельщиков
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Арман Царукян: Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом а Хабиб - вторым Арман Царукян: Ждем Овечкина в UFC Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера (видео)
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Уно - четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-при В российской столице начался турнир Гран-при. У мужчин после короткой программы лидирует Александр Самарин, у танцоров – Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. 15.11.2019 17:39 Фигурное катание Тигай Лев
Питер готов! В Санкт-Петербурге вот-вот начнется главный матч осени (видео) Видеорепортаж из Северной столицы от главного редактора «Советского спорта» перед матчем с Бельгией. 16.11.2019 18:08 Футбол Яременко Николай
Приручить «Красных дьяволов» реально. Разбираем персональные дуэли в матче Россия – Бельгия Перед матчем за первое место в группе разбираем персональные дуэли, которые мы наверняка увидим в субботу в матче Россия - Бельгия. 16.11.2019 10:43 Футбол Мощенко Захар
Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду» Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 14.11.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
09:29 Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Ванкувер», Задоров отметился голевой передачей
09:21 Хоккей Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Торонто»
09:13 Хоккей Шайба Гусева помог «Нью-Джерси» взять верх над «Монреалем»
09:06 Хоккей Две шайбы Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс»
23:56 Футбол Станислав Черчесов: Я бы не назвал матч с Бельгией экспериментом
23:43 Футбол Рашид Рахимов: Не вижу ничего страшного в поражении сборной Бельгии
23:29 Футбол Станислав Черчесов: Получили определенный опыт, поняли, что нам необходимо усиливать
23:16 Футбол Далер Кузяев: Хотели побороться за первую строчку, но не получилось
22:54 Футбол Зелимхан Бакаев: Поражение от Бельгии не станет для нас ударом
22:41 Футбол Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки
22:22 Формула-1 Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии
22:17 Хоккей «Авангард» по буллитам вырвал победу у минского «Динамо»
22:09 Футбол Александр Медведев: Интереса в приобретении Миранчуков у «Зенита» нет
21:52 Футбол Россия - Бельгия (1:4). Как это было
21:52 Футбол Сборная России крупно проиграла команде Бельгии в отборочном матче Евро-2020
21:40 Футбол Россия – Бельгия. Джикия сократил счет в матче
21:33 Футбол Россия – Бельгия. Лукаку забил четвертый мяч бельгийцев
21:20 Фигурное катание Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Москве
21:14 Фигурное катание Илья Авербух: Ошибки Трусовой отчасти объяснимы определенной усталостью и нервозностью
20:59 Фигурное катание Евгения Медведева - о четверном прыжке: Не готова, грубо говоря, на сломанных костях прыгать
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array