Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Торонто» Хоккеисты «Питтсбурга» одержали крупную победу над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

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В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, (7-я минута), Евгений Малкин (9), Доминик Кагун (21 и 25), Джаред Маккан (28) и Брайан Раст (44). У «Мэйпл Лифс» отличился Джейсон Спецца (35).

Отметим, что на счету Малкина также одна результативная передача.

В следующем матче «Питтсбург», одержавший третью победу в пяти последних матчах чемпионата, на своем льду сыграет против «Бостона», а «Торонто», потерпевший пятое поражение подряд, на выезде встретится с «Вегасом».