«Колорадо» в овертайме обыграл «Ванкувер», Задоров отметился голевой передачей

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (28-я минута), Пьер-Эдуар Белльмар (7), Назем Кадри (32) и Андре Бураковски (47). У «Кэнакс» отличились Адам Годетт (19, 40), Александр Эдлер (58) и Брок Бесер (60).
В овертайме победный бросок на счету Маккиннона (61).
Отметим, что защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу.
В следующем матче «Колорадо», одержавший четвертую победу в пяти последних встречах чемпионата, в гостях сыграет против «Калгари», а «Ванкувер», потерпевший шестое поражение в семи последних играх сезона, на выезде встретится с «Далласом».
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