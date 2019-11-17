«Колорадо» в овертайме обыграл «Ванкувер», Задоров отметился голевой передачей Хоккеисты «Колорадо» в овертайме переиграли «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (28-я минута), Пьер-Эдуар Белльмар (7), Назем Кадри (32) и Андре Бураковски (47). У «Кэнакс» отличились Адам Годетт (19, 40), Александр Эдлер (58) и Брок Бесер (60).

В овертайме победный бросок на счету Маккиннона (61).

Отметим, что защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче «Колорадо», одержавший четвертую победу в пяти последних встречах чемпионата, в гостях сыграет против «Калгари», а «Ванкувер», потерпевший шестое поражение в семи последних играх сезона, на выезде встретится с «Далласом».