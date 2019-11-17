Шайба и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккеисты «Филадельфии» в переиграли «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.
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В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье (2), Проворов (20) и Оскар Линдблом (33). У команды из Нью-Йорка отличились Энтони Бовилье (48-я и 58-я минуты) и Мэтью Бразал (54).
Победный буллит на свой счет записал Джордан Эберле (65).
Отметим, что защитник «Филадельфии» Проворов также записал на свой счет результативную передачу.
В следующем матче «Филадельфия», потерпевшая третье поражение кряду, в гостях сыграет против «Флориды», а «Айлендерс», одержавшие 13-ю победу в 14 последних встречах сезона, на выезде встретится с «Питтсбургом».
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