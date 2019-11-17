Майк Бэбкок – о пятом поражении «Торонто» кряду: Мы должны все сами исправить - Советский спорт
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17 ноября 2019 13:01Хоккей

Майк Бэбкок – о пятом поражении «Торонто» кряду: Мы должны все сами исправить

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок – о крупном поражении в выездном матче с «Питтсбургом» (1:6).

- Мы играли недостаточно хорошо. Любой спортсмен хочет гордиться тем, как усердно он играет в своем свитере, как все сражаются друг за друга. У нас этого не было. Мы должны посмотреть друг на друга и все починить. Никто снаружи этого не сделает. Мы должны все исправить сами, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Торонто» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд и с 22 очками опустился на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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