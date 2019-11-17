Майк Бэбкок – о пятом поражении «Торонто» кряду: Мы должны все сами исправить

- Мы играли недостаточно хорошо. Любой спортсмен хочет гордиться тем, как усердно он играет в своем свитере, как все сражаются друг за друга. У нас этого не было. Мы должны посмотреть друг на друга и все починить. Никто снаружи этого не сделает. Мы должны все исправить сами, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Торонто» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд и с 22 очками опустился на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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