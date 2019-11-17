Иван Проворов: В третьем периоде с «Айлендерс» сели в оборону и стали совершать ошибки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 ноября 2019 13:16Хоккей

Иван Проворов: В третьем периоде с «Айлендерс» сели в оборону и стали совершать ошибки

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов – о поражении в матча против «Айлендерс» (3:4 Б).

- В третьем периоде мы играли не так, как надо. Мы сели в оборону, стали совершать ошибки, терять шайбу в средней зоне и не могли вывести шайбу из своей зоны, когда это было нужно, - приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой встрече Проворов записал на свой счет 2(1+1) очка.

В следующем матче «Филадельфия», потерпевшая третье поражение кряду, в гостях сыграет против «Флориды».

Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР Надаль взял верх над Циципасом и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 17:55 Фигурное катание Тигай Лев
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:24 Футбол Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
1:4 в АЗАРный день. Россия проиграла Бельгии в главном матче осени Главный редактор, «сгонявший» в Санкт-Петербург на игру, рассказывает обо всем, что осталось за кадром, а также о выводах, которые нам точно теперь придется сделать из этих 1:4. 16.11.2019 21:51 Футбол Яременко Николай
Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристов на этапе Гран-при в Москве. 17.11.2019 10:04 Фигурное катание Волохов Юрий
Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол Главный тренер сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 мы будем играть иначе, чем в субботу, а также намекнул, что останется во главе сборной как минимум до чемпионата мира-2022 в Катаре. 16.11.2019 23:59 Футбол Яременко Николай
Ковальчуку пора возвращаться в КХЛ? Обозреватели «Советского спорта» – о будущем героя Квебека. 14.11.2019 13:45 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
Новости
13:53 Футбол Андрей Червиченко: Игра с Бельгией стала учебным пособием по вопросу реализации своих моментов
13:33 Фигурное катание Екатерина Рябова: Задачи бороться за медали на Гран-при в Москве не было
13:32 Хоккей Крэйг Беруби: Для первого матча в НХЛ Костин проделал хорошую работу
13:16 Хоккей Иван Проворов: В третьем периоде с «Айлендерс» сели в оборону и стали совершать ошибки
13:01 Хоккей Майк Бэбкок – о пятом поражении «Торонто» кряду: Мы должны все сами исправить
12:49 Футбол Константин Генич: Бельгия - топ-сборная, и это мы знали еще до игры
12:39 Хоккей СКА в овертайме переиграл «Адмирал», одержав четвертую победу подряд
12:27 Футбол Тренер итальянского клуба был уволен после победы со счетом 27:0
12:11 Футбол Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана летом может стать игроком «ПСЖ»
11:52 Футбол «Манчестер Юнайтед» зимой рассчитывает подписать контракт с Бэйлом
11:39 Фигурное катание Глейхенгауз поздравил Трусову с выходом в Финал Гран-при
11:23 Футбол Валерий Газзаев: Неубедительная игра вратаря сказалась на результате матча с Бельгией
11:04 Футбол Борис Игнатьев: У Черчесова после поражения Бельгии впереди работы непочатый край
10:48 Баскетбол «Клипперс» на своей площадке разгромили «Атланту» со счетом 150:101
10:29 Хоккей Кайл Клиффорд: Приятно видеть, что труды Прохоркина были вознаграждены
10:17 Футбол Сборная России - о поражении Бельгии: Мы очень старались, но у нас не все получилось
10:00 Футбол Александр Бубнов: Бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме
09:46 Хоккей Айкел признан первой звездой игрового дня в НХЛ
09:36 Хоккей Шайба и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array