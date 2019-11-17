Иван Проворов: В третьем периоде с «Айлендерс» сели в оборону и стали совершать ошибки Защитник «Филадельфии» Иван Проворов – о поражении в матча против «Айлендерс» (3:4 Б).

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- В третьем периоде мы играли не так, как надо. Мы сели в оборону, стали совершать ошибки, терять шайбу в средней зоне и не могли вывести шайбу из своей зоны, когда это было нужно, - приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой встрече Проворов записал на свой счет 2(1+1) очка.

В следующем матче «Филадельфия», потерпевшая третье поражение кряду, в гостях сыграет против «Флориды».