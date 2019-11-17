Крэйг Беруби: Для первого матча в НХЛ Костин проделал хорошую работу

- Он сыграл нормально. Для первого матча в НХЛ он проделал хорошую работу. Я за него рад, - цитирует Беруби официальный сайт НХЛ.
Добавим, что выбранный под 31-м номером драфта-2017 Костин за 11:45 на льду в матче против «Анахайма» (1:4) дважды бросил по воротам и применил четыре силовых приема.
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