Крэйг Беруби: Для первого матча в НХЛ Костин проделал хорошую работу Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби – о дебюте нападающего «Блюз» Клима Костина.

- Он сыграл нормально. Для первого матча в НХЛ он проделал хорошую работу. Я за него рад, - цитирует Беруби официальный сайт НХЛ.

Добавим, что выбранный под 31-м номером драфта-2017 Костин за 11:45 на льду в матче против «Анахайма» (1:4) дважды бросил по воротам и применил четыре силовых приема.