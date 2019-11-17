СКА в овертайме переиграл «Адмирал», одержав четвертую победу подряд СКА в овертайме одержал победу над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

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В основное время встречи в составе СКА заброшенной шайбой отметился Максим Карпов (36-я минута). У «Адмирала» отличился Адам Альмквист (28).

В овертайме победный бросок на свой счет записал и Сергей Плотников (64).

В следующем матче СКА, одержавший четвертую победу кряду, на своем льду сыграет против «Северстали», а «Адмирал», прервавший серию из трех побед, дома встретится с «Металлургом».