Алексей Кудашов: У игроков СКА страдает реализация Главный тренер СКА Алексей Кудашов – о победе в выездном матче с «Адмиралом» (2:1 ОТ).

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– Игра интересная получилось. Обилие моментов. У нас реализация страдает у игроков. А так, выиграли – самое главное, два очка взяли, – цитирует Кудашова пресс-служба «Адмирала».

Напомним, что СКА одержал четвертую победу в чемпионате кряду и, набрав 38 очков 30 встречах сезона, расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга на своем льду сыграет против «Северстали».