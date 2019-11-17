«Металлург» проиграл «Куньлуню», прервав свою серию из пяти побед - Советский спорт
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17 ноября 2019 14:56Хоккей

«Металлург» проиграл «Куньлуню», прервав свою серию из пяти побед

«Куньлунь» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Адам Крэкнелл (23-я минута), Спенсер Фу (42) и Лукас Локхарт (57). У российского клуба отличился Эрик О'Делл (36).

В следующем матче «Куньлунь», прервавший свою серию из трех поражений, в гостях сыграет против «Салавата Юлаева», а «Металлург», прервав серию из пяти побед кряду, на выезде встретится с «Амуром».

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