«Металлург» проиграл «Куньлуню», прервав свою серию из пяти побед «Куньлунь» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Адам Крэкнелл (23-я минута), Спенсер Фу (42) и Лукас Локхарт (57). У российского клуба отличился Эрик О'Делл (36).

В следующем матче «Куньлунь», прервавший свою серию из трех поражений, в гостях сыграет против «Салавата Юлаева», а «Металлург», прервав серию из пяти побед кряду, на выезде встретится с «Амуром».