«Витязь» уступил «Торпедо» и потерпел четвертое поражение кряду Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Витязь» завершился поражением гостей со счетом 2:6.

В составе победителей отличились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шредер и Денис Баранцев. Дамир Жафяров оформил дубль. У подмосковного клуба это сделали Евгений Монск и Якуб Ержабек.

Таким образом, «Витязь» проиграл 4-й матч кряду. 19 ноября команда примет московский ЦСКА, а «Торпедо» встретится с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» – «Витязь» – 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)

Голы: Монс (Шинкевич, Лаюнен); 05:09 – 0:1. Ержабек (Квартальнов, Семин, бол); 25:05 – 0:2. Збровский (Варнаков, Аляев, бол); 32:40 – 1:2. Варнаков (Волченков, Дженовей, бол); 34:13 – 2:2. Шредер (Жафяров, Дженовей, бол); 37:19 – 3:2. Жафяров (Дженовей, Раути, бол); 38:04 – 4:2. Баранцев (Шенфельд, Варнаков, бол); 38:51 – 5:2. Жавяров; 53:12 – 6:2.