«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо» - Советский спорт
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17 ноября 2019 20:39ХоккейГичунцев Артур

«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

Встреча прошла на домашней арене латвийского клуба.

Хоккеисты «Сочи» нанесли поражение игрокам рижского «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1.

На гол Увиса Балинскиса российский клуб ответил точными бросками Юрия Александрова и Мальте Стремвалля.

20 ноября «Сочи» встретится с «Северсталью», а «Динамо» в тот же день сыграет против одноклубников из Минска.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Сочи» – 1:2 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Балинскис (Протапович, Мейя); 05:22 – 1:0. Александров (Калетник, Старков); 49:19 – 1:1. Стремвалль (Эллис); 53:03 – 1:2.

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