Дубль Дака принес «Чикаго» победу над «Баффало»

«Чикаго» выиграл у «Баффало» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «черных ястребов» Кирби Дак, оформивший дубль. Нападающий Патрик Кейн забросил свою 11-ю шайбу в сезоне и продлил личную результативную серию до девяти матчей.
«Чикаго» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в Центральном дивизионе. У «Баффало» осталось 23 очка и четвертое место в Атлантическом дивизионе.
В следующих матчах 19 ноября «Чикаго» примет «Каролину», а «Баффало» сыграет дома с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» – «Баффало» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Дак, 16, 33. Кейн, 44 (бол). Тейвс, 49 – Айкел, 50.
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