Свен Адригетто: Не сказал бы, что в КХЛ легче, чем в НХЛ - Советский спорт
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18 ноября 2019 09:34ХоккейЛипкин Антон

Свен Адригетто: Не сказал бы, что в КХЛ легче, чем в НХЛ

Швейцарец проводит первый сезон за «Авангард».

Форвард «Авангарда» Свен Адригетто высказался о своей результативности в КХЛ.

В 28 матчах в лиге 26-летний швейцарец набрал 18 (8+10) очков, тогда как за весь прошлый сезон в НХЛ на его счету было 17 (7+10) очков в 64 играх за «Колорадо».

«Не сказал бы, что в КХЛ легче, – приводит слова Андригетто официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – В «Авангарде» провожу гораздо больше времени на льду. Тренер доверяет мне, и команда показывает отличный результат – в этом кроется весь секрет. Но лично я не смотрю на статистику».

Отметим, что всего в НХЛ Андригетто провел пять сезонов, в которых набрал 83 (31+52) очка в 216 матчах.

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