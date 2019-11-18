Голкипер «Манитобы» Бердин подрался в матче АХЛ (видео)

Голкипер «Манитоба Муз» Михаил Бердин подрался в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Сан-Антонио Рэмпейдж» (5:2).
На 15-й минуте первого периода 21-летний российский вратарь вступил в драку с капитаном соперника Джорданом Ноланом, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». Судьи выписали обоим игрокам по малому штрафу за грубость.
Отметим, что в этом матче Бердин отразил 35 из 37 бросков, отметился также одной голевой передачей и был признан третьей звездой. При этом второй звездой стал форвард «Манитобы» Андрей Чибисов, сравнявший счет за секунду до конца первого периода.
Медведева – первая! И больше ничего говорить не надо На московском этапе Гран-при после короткой программы лидирует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сегодня она оставила позади даже Александру Трусову. 15.11.2019 21:13 Фигурное катание Тигай Лев Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали» «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах большого хоккейного четверга. 14.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:27 Бокс Усачев Владислав Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Андрей Разин: Мне и шаманов уже предлагали… «Северсталь» потерпела десятое поражение подряд, но так ли все плохо? 15.11.2019 14:00 Хоккей Кузютина Елена Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 17:55 Фигурное катание Тигай Лев «Думали все легко, но не тут-то было!» «Динамо» обыграло «Сибирь» Что говорили тренеры после матча. 16.11.2019 20:01 Хоккей Кузютина Елена