Голкипер «Манитобы» Бердин подрался в матче АХЛ (видео) Российский вратарь вступил в драку с двукратным обладателем Кубка Стэнли Ноланом.

Загрузка...

Голкипер «Манитоба Муз» Михаил Бердин подрался в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Сан-Антонио Рэмпейдж» (5:2).

На 15-й минуте первого периода 21-летний российский вратарь вступил в драку с капитаном соперника Джорданом Ноланом, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». Судьи выписали обоим игрокам по малому штрафу за грубость.

Mikhail Berdin can stop the puck, move the puck and he's not afraid to stick up for himself. The Berd Man started mixing it up with Jordan Nolan, before his teammates came to his aid once Nolan started giving it back to him. #MBMoose #NHLJets pic.twitter.com/XugkaS3xvS — Jacob Stoller (@JLStoller) November 17, 2019

Отметим, что в этом матче Бердин отразил 35 из 37 бросков, отметился также одной голевой передачей и был признан третьей звездой. При этом второй звездой стал форвард «Манитобы» Андрей Чибисов, сравнявший счет за секунду до конца первого периода.