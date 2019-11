Голкипер «Манитобы» Бердин подрался в матче АХЛ (видео)

Голкипер «Манитоба Муз» Михаил Бердин подрался в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Сан-Антонио Рэмпейдж» (5:2).

На 15-й минуте первого периода 21-летний российский вратарь вступил в драку с капитаном соперника Джорданом Ноланом, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». Судьи выписали обоим игрокам по малому штрафу за грубость.

Mikhail Berdin can stop the puck, move the puck and he's not afraid to stick up for himself. The Berd Man started mixing it up with Jordan Nolan, before his teammates came to his aid once Nolan started giving it back to him. #MBMoose #NHLJets pic.twitter.com/XugkaS3xvS