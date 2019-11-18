Владислав Третьяк – о возвращении Овечкина ради ОИ: Не исключал бы такого развития событий Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о возможном отъезде форварда «Вашингтона» Александра Овечкина из НХЛ на один сезон ради участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я бы не исключал такого развития событий, – приводят «Известия» слова Третьяка. – Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность».

Отметим, что НХЛ пока не решила, будет ли прерывать сезон-2021/2022 для участия игроков лиги в Олимпиаде.

Нынешний контракт 35-летнего Овечкина с «Вашингтоном» действует до 2021 года.