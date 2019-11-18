Владислав Третьяк – о возвращении Овечкина ради ОИ: Не исключал бы такого развития событий

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о возможном отъезде форварда «Вашингтона» Александра Овечкина из НХЛ на один сезон ради участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Я бы не исключал такого развития событий, – приводят «Известия» слова Третьяка. – Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность».
Отметим, что НХЛ пока не решила, будет ли прерывать сезон-2021/2022 для участия игроков лиги в Олимпиаде.
Нынешний контракт 35-летнего Овечкина с «Вашингтоном» действует до 2021 года.
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай «Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:07 Фигурное катание Чикирис Олег Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:20 Фигурное катание Тигай Лев Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Питер готов! В Санкт-Петербурге вот-вот начнется главный матч осени (видео) Видеорепортаж из Северной столицы от главного редактора «Советского спорта» перед матчем с Бельгией. 16.11.2019 18:08 Футбол Яременко Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали» «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах большого хоккейного четверга. 14.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:24 Футбол Усачев Владислав Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате? Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:55 Теннис Мысин Николай