Владислав Третьяк – о возвращении Овечкина ради ОИ: Не исключал бы такого развития событий - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 ноября 2019 12:00ХоккейЛипкин Антон

Владислав Третьяк – о возвращении Овечкина ради ОИ: Не исключал бы такого развития событий

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о возможном отъезде форварда «Вашингтона» Александра Овечкина из НХЛ на один сезон ради участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я бы не исключал такого развития событий, – приводят «Известия» слова Третьяка. – Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность».

Отметим, что НХЛ пока не решила, будет ли прерывать сезон-2021/2022 для участия игроков лиги в Олимпиаде.

Нынешний контракт 35-летнего Овечкина с «Вашингтоном» действует до 2021 года.

Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP Доминик Тим: Циципас заслужил победу Стефанос Циципас: Не могу поверить, что взял трофей
«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:07 Фигурное катание Чикирис Олег
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:20 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Урманов: Самарин еще не раз выиграет золото в случае безошибочного катания Екатерина Рябова: Задачи бороться за медали на Гран-при в Москве не было Глейхенгауз поздравил Трусову с выходом в Финал Гран-при
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Питер готов! В Санкт-Петербурге вот-вот начнется главный матч осени (видео) Видеорепортаж из Северной столицы от главного редактора «Советского спорта» перед матчем с Бельгией. 16.11.2019 18:08 Футбол Яременко Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали» «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах большого хоккейного четверга. 14.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:24 Футбол Усачев Владислав
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате? Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:55 Теннис Мысин Николай
Новости
12:39 Футбол Томас Цорн: До столетия «Спартака» рассчитываем выиграть один-два титула
12:20 Фигурное катание Алексей Урманов: Самарин еще не раз выиграет золото в случае безошибочного катания
12:00 Хоккей Владислав Третьяк – о возвращении Овечкина ради ОИ: Не исключал бы такого развития событий
11:52 Футбол Рашид Рахимов: Отсутствие Головина, Черышева и Баринова сказалось на игре сборной России
11:43 Хоккей Фанаты «Трактора» объявили бойкот домашних матчей клуба
11:31 ММА Тренер Харитонова: Если бы Сергей рассказал о травме, я бы снял его с поединка
11:18 Хоккей Никлас Лидстрем: Зубов всегда находил способ протянуть ниточку паса
11:11 Хоккей Джонатан Юбердо: Когда вижу Баркова, сразу думаю, чтобы отдать ему пас, но иногда это не лучшая идея
11:08 ММА Российские бойцы выиграли чемпионат мира по ММА
11:02 Футбол Рашид Рахимов: Не вижу ничего страшного в поражении от Бельгии
10:57 Футбол Рашид Рахимов: Сборная России не ставила «автобус» в матче с Бельгией
10:51 Футбол Попов объявил о завершении выступлений за сборную Болгарии
10:42 Теннис Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
10:32 Формула-1 Леклер поздравил Гасли с подиумом на Гран-при Бразилии
10:22 Хоккей Коршков забросил восьмую шайбу в сезоне
10:10 Хоккей Голкипер «Манитобы» Бердин подрался в матче АХЛ (видео)
09:57 Формула-1 Карлос Сайнс – о третьем месте: Немного странно не оказаться на подиуме, но я все равно счастлив
09:44 Футбол Роналду побил личный рекорд по голам за сборную за один год
09:34 Хоккей Свен Адригетто: Не сказал бы, что в КХЛ легче, чем в НХЛ
09:26 Хоккей Дубль Дака принес «Чикаго» победу над «Баффало»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array